Çapa öğrencileri, Hekimlik Andı’ndaki ‘cinsel yönelim’ sansürünü yine deldi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Tıp Öğrencileri Kolu, Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde ‘Hekimlik Andı’ okunurken ‘cinsel yönelim’ ifadesininin sansürlendiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter/Tıp Öğrencileri Kolu

Tıp fakültesi öğrencileri, her sene mezuniyet töreninde hekimlik andını okuyor.

Andın bir bölümünde şu ifade yer alıyor: “Görevimle hastam arasında; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime..”

Geçen sene Çapa dahil bazı tıp fakültelerinin yöneticileri, antta geçen ‘cinsel yönelim’ ifadesini sansürlemiş ve doktor adaylarının andı sansürlü haliyle okuması yönünde ‘uyarmıştı.’

Aynı sansür, bu sene de devam ediyor.

Türk Tabipler Birliği Tıp Öğrencileri Kolu’nun Twitter hesabından paylaştığına göre, Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde ‘cinsel yönelim’ ifadesini sansürledi.

Öğrenciler buna rağmen, sansüre uymayarak geçen sene olduğu gibi bu sene de andı eksiksiz okudu.