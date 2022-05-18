Cannes’ı ‘zombie’ler açtı

75’in Cannes Film Festivali dün başladı. Kırmızı halı töreninden sonra Michel Hazanavicius’un zombi-komedi filmi Final Cut (Coupez!) açılışı yaptı.

Final Cut

28 Mayıs’a kadar süren festivalde Türkiye’den Emin Alper’in Kuraklık filmi ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde gösterilecek.

Frederique Bel, Emilia Schüle, Caroline Daur, Amandine Petit

2020 yılında pandemi sebebiyle iptal edilen, 2021’de temmuz ayında gecikmeli olarak olarak yapılan tören, bu yıl planlandığı gibi gerçekleşti. Kırmızı halıda yıldızların ve film ekiplerinin yanı sıra modeller ve modacılar da vardı. Bu yıl onur ödülünü Amerikalı oyuncu Forest Whitaker aldı.