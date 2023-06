Canlı yayında Sözcü TV çalışanını azarlayan Fatih Portakal’a tepki: Mobbing tam olarak budur işte

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, haber anlatımını beğenmediği ‘dış sesçi’yi canlı yayında azarladı.

Fatih Portakal. (Sözcü TV)

Portakal, bugünkü ana haber bülteninde Yunanistan’daki seçim haberinin VTR’sinin ardından haberdeki ‘dış ses’i beğenmediğini söyledi.

Haberin bitiminde memnuniyetsizliğini belli eden Portakal, sesini yükselterek şunları dedi: “Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum.”

Portakal‘ın çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çoğunluğu gazetecilerden olmak üzere kullanıcılar Portakal’a tepki gösterdi.

İyice kaydı bunların şirazesi. Adınızla övünecek kadar büyüdüyseniz fatih bey bilirsiniz o haberin ekrana çıkana kadar nerelerden geçtiğini ya da hepsinden önce kendinizi bilseniz muhabiri ekran önünde azarlamaktan belki ar edersiniz. https://t.co/qjSDnCbdx1 — Murat Uysal (@muraatuysal) June 26, 2023

Mobbing tam olarak budur işte. Küçümser, yanlış olduğunu düşündüğü şeyi konuşmak ya da doğrusunu anlatmak yerine rezil etmeyi tercih eder. Fatih Portakal, programı tekeline alıp patronluk taslamış. Yazık https://t.co/4YAubIELVZ — Meltem İnci (@melteminciii) June 26, 2023

Ne kadar ayıp bir şey bu böyle. O bültenleri ekrana taşımak için onlarca kişi emek veriyor. Gece-gündüz demeden koşturan muhabir ve kameramanların, editörlerin ürünlerini servis ediyorsun. Bu kadar. İsmini koyuyormuş… Eleştirin varsa toplantıda söyle, şovun kime? https://t.co/4lQLnTpk0h — Cihat Arpacık (@ArpacikCihat) June 26, 2023

Bir haber bültenini kocaman bir ekip hazırlar, devasa bir takım çalışmasının ve kolektif bir emeğin ürünüdür. Burada her şeyi kendine mâl etmesini geçtik. Bu mevzuyu direkt muhatabına iletemez miydi, neden böylesine kibirle ortalığa serer ki. Çok çiğ, çok toy #fatihportakal https://t.co/lt5WxDMkE9 — Bedirhan Muhsin Aybar (@bedirhanaybar) June 26, 2023

Bu nasıl bir kibir yahu. Beğenmiyorsan bir daha ses okutmaz, yayın sonrası uygun bir dille eleştirini yaparsın. Sorunluk alıyorsan da önceden bir dinleseydin. Azarlama sorumluluğu mu bu anlamadım. Meslektaşın olan bir basın emekçisine de bu saygısızlığı yapmazsın… https://t.co/SV9QsWKh6p — Zeynep Çelik (@zynpceliik) June 26, 2023

Densiz herif! Kimse işini mükemmel yapmıyor, sorun gördüğünüzde bunu yayın sonrasında ilgili kişiyi karşınıza alıp anlatırsınız. Canlı yayında hiçbir emekçiyi rezil edemezsiniz bu şekilde. Programa adını veriyormuşmuş. Senin o adını sevsinler! https://t.co/4QuAL1ZfKd — Emre Orman 🇵🇸 (@eemreorman) June 26, 2023

Koca haber bültenlerini kendilerinden ibaret zanneden, ekrana çıkıyorum diye şöhret oldum havalarına girenler… Kanal yönettiği için kendini tanrı zannedenler.



Bu meslekten çok insan soğuttular, soğutuyorlar, soğutacaklar da.



Bu mesleğin en büyük düşmanı EGO. https://t.co/Vi5nikQrxI — Nalan Koçak (@Nalan_Kocak) June 26, 2023