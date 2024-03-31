Candan Erçetin sandık kurulu üyesi oldu

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde sandık kurulu üyesi oldu.
İHA’nın aktardığına göre Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu’nda sandık kurulu üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.
Yaramazlara biraz batar!
Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde sandık kurulu üyesi oldu.
İHA’nın aktardığına göre Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu’nda sandık kurulu üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.
Marmara’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da şiddetli hissedildi. Kandilli büyüklüğü 6,1 olarak duyurdu. 12:49’da meydana gelen depremin merkezi Silivri olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha taramalarının başladığını duyurdu. Aynı dakikalarda İstanbul’da bu kez hafif bir deprem daha hissedildi. Bu depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) şu […]
Eski hakem Ali Palabyık, Habertürk Spor canlı yayınında, hakemliği döneminde Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) atamalar için kendisine “Külliye’den haber bekliyoruz” dediğini öne sürdü. Palabıyık sözleri sonrası canlı yayın kısa süre kesildi.
Marmara Denizi’nde 12:13’te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Altın fiyatları art arda rekor kırarken, yeni zirve tahmin ABD’li yatırım bankası JPMorgan’dan geldi.
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