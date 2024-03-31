Candan Erçetin sandık kurulu üyesi oldu

Marmara’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da şiddetli hissedildi. Kandilli büyüklüğü 6,1 olarak duyurdu. 12:49’da meydana gelen depremin merkezi Silivri olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha taramalarının başladığını duyurdu. Aynı dakikalarda İstanbul’da bu kez hafif bir deprem daha hissedildi. Bu depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) şu […]