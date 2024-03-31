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Yaramazlara biraz batar!

Candan Erçetin sandık kurulu üyesi oldu

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde sandık kurulu üyesi oldu.

Candan Erçetin. Fotoğraf: İHA

İHA’nın aktardığına göre Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu’nda sandık kurulu üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.

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