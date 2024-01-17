Canan Karatay’ı dolandıran şüpheli yakalandı

Canan Karatay’ı 50 bin dolar ve 10 bin lira dolandıran şüpheli Şanlıurfa’da yakalandı.

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2013’te kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Canan Karatay’a bankadan çektirdikleri 50 bin dolar ve 10 bin lirayı iki ayrı parkta bıraktırmıştı. Karatay dolandırıldığını öğrendikten sonra yaptığı açıklamada “Nasıl dolandırıldım anlayamadım. İnsanı telefonda adeta hipnotize ediyorlar. Ne derlerse yapıyorsunuz. Devletle birlikte gizli bir operasyonun içinde olmakta beni heyecanlandırdı” demişti.

Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranan ve Karatay’ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

19’u hükümlü olan 47 kişi silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranıyordu.

Profesör Karatay’ı dolandıran şüpheli hakkında ‘silahlı yağma ve dolandırıcılık’ suçundan 19 yıl dokuz ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası var.