Çanakkale'nin bazı bölgelerinde inşaat yasaklandı

Çanakkale’nin bazı bölgelerinde turizm yoğunluğu gerekçesiyle yaz dönemi boyunca inşaat yasaklandı.

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TRT Haber’in aktardığına göre Dardanos mevkii ve Güzelyalı köyü gibi kıyı bölgelerinde şu nedenlerle belediye encümeni tarafından yasak kararı alındı:

Gürültü kirliliğinin önlenmesi

Artan nüfus hareketliliği

Turizm yoğunluğunun sağlıklı, düzenli ve sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi

15 Haziran-15 Eylül arasında söz konusu bölgelerde kamu yararı amacıyla yürütülen su ve kanalizasyon arızalarının giderilmesine yönelik çalışmalar, doğalgaz, elektrik teknik altyapı çalışmalarıyla yol ve üstyapı düzenlemeleri dışındaki tüm inşaat faaliyetleri yasaklandı.

İzin verilen çalışmalar pazar hariç olmak üzere haftanın altı günü 08.00-19.00 arasında yapılabilecek.

Karara uymayanlara 5326 sayılı ‘Kabahatler Kanunu ve ilgili Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre işlem yapılacak.