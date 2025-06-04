İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor

İnşaat ustaları yıl sonunda e-Devlet’ten kayda alınacak.

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İlgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na göre uygulamanın amacı ‘sektörde belgeli eleman sıkıntısı yaşanmaması için ustaların mesleki niteliklerini artırmak’.

Uygulama yapı ruhsatı sistemleriyle entegre çalışacak.

Kademeli geçilecek şantiye bazlı takip sistemi bir yıl sonra 4 bin 500 metrekare üstü işler, üç yıl sonra 1500-4 bin 500 metrekare işler, dört yıl sonra 500-1500 metrekare işler için uygulanacak.

Ayrıca diploma sahibi ustalar ‘ŞantiyeM’ uygulamasına e-Devlet’te kaydolabilecek.