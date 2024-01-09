Çanakkale’de deniz ulaşımına ‘olumsuz hava’ engeli

Kar ve fırtınayla boğuşan Çanakkale’de feribot seferleri ve transit gemi geçişleri durduruldu.

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Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran fırtına ve kar nedeniyle boğaz trafiği öğleden sonra çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamadaysa Çanakkale Boğazı hattındaki Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada yarın için Geyikli-Bozcaada hattındaki planlı tüm seferlerin iptal edildiği, Kabatepe-Gökçeada hattındaysa sadece Kabatepe’den saat 20:00, Gökçeada’dan 22:00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.