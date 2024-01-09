Meteoroloji’den kıyı kesimlerine yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 ili sarı kodla uyardı.

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MGM Adana, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin ve Muğla’yı gök gürültülü sağanak yağışa; Aydın ve İzmir’i hem gök gürültülü sağanak yağışa hem rüzgara; Balıkesir ve Manisa’yı rüzgar, yağmur ve kara karşı; Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’yı rüzgara; Çanakkale’yi de kar ve rüzgara karşı uyardı.

Bu illerin hepsi sarı kodla uyarıldı.

Müdürlük bölge sakinlerini ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi, sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.