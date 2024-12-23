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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale'de altı şifa tası ve 49 sikkeye el konuldu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki operasyonda Osmanlı dönemine ait altı şifa tası ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 49 sikkeye el konuldu.

Fotoğraflar: AA

Lapseki başsavcılığı ve jandarmanın soruşturmasında ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.


Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 49 sikkeyle Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen altı şifa tası ele geçirildi.

Lapseki’deki üç şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet Etmek’ suçundan başlatılan soruşturmada şüpheli F.B. gözaltına alındı.

Şüpheliyi, ifadesinin ardından çıkarıldığı Lapseki Sulh Ceza Hakimliği adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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