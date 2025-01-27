Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü açıldı

Marmara Denizi’nde etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda askıya alınan gemi trafiği tek yönlü açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tedbir amacıyla Çanakkale Boğazı’nın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurulmuştu.
Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden olmuştu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kısıtlı görüş dolayısıyla 03.40 itibarıyla boğazdaki transit gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştı.
Boğaz’daki kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine transit gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldı.