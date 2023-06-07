Can Ataklı: Yeni kavga İstanbul il başkanlığında kopacak

Seçim yenilgisini anında kabullenen CHP’de çalkantılar bitmiyor.

Her ne kadar Kılıçdaroğlu partiye tamamen hakim olsa da özellikle sosyal medyada ve muhalif medyada müthiş bir “Anti-Kılıçdaroğlu” kampanyası yürütülüyor.

Seçim sonuçlarını hiç irdelemeden, sorgulamadan, hileleri, sayısı milyonları bulan yabancı seçmenleri hiç dert etmeden “Kılıçdaroğlu gitsin” çığlıkları atmayı ben pek anlamıyorum.

Kılıçdaroğlu herkesin kabul ettiği gibi muazzam bir seçim çalışması yürüttü.

Kılıçdaroğlu’na oy veren hiç kimsenin aklında “Seçimi kaybettik” endişesi yoktu.

Seçimler Erdoğan’a kazandırılınca vaveyla koptu.

Kılıçdaroğlu A takımını yenilemesine rağmen, bu kavganın süreceği anlaşılıyor.

Ama gerçekten bel altı çalışmak yerine cesaretli biri çıkmadıkça kimsenin Kılıçdaroğlu’nu devireceğini sanmıyorum.

CHP’deki yeni bir kavga İstanbul İl Başkanlığı’nda kopacak.

Can Ataklı’nın yazısı