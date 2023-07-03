Can Ataklı: Yandaş medya işin keyfini bir türlü çıkaramıyor

Seçimlerin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Ne gariptir Erdoğan kazansın diye seçim öncesi adeta yırtınan yandaş medya işin keyfini bir türlü çıkaramıyor. Seçimin ertesi gününden beri sadece CHP’yi konuşuyorlar.

Televizyonlara bakıyorum, bütün yandaş kanallar her gece “CHP’de kriz”, “CHP’de kim başkan olmalı?”, “Kılıçdaroğlu görevi bırakmalı”, “Değişim olmalı” türü başlıklarla ipe sapa gelmez tartışmalar yapıyor.

Gazeteci, yazar, akademisyen kılıklı kişiler saatlerce CHP’yi tartışıyor, başka bir konu konuşmuyor. İşin tuhafı sayısı zaten bir-iki tane olan muhalif kanallarda da ağırlıklı olarak bu tartışma yapılıyor.

Anladığım kadarıyla şu sıralar en kolay ve başı en az derde sokacak tartışma CHP ve genel başkanı üzerine yapılabiliyor. Çünkü atış serbest ve hiçbir olumsuz yaptırımı yok. Oysa seçim sonrası asıl konuşmamız gereken konular başka. Şimdi yandaş güya gazeteci, yazar, akademisyen olanlara önerim var.

Bazı konuları biz konuşsak da sorsak da etkili olmuyor. Cevap vermiyorlar, kafalarını öte tarafa çeviriyorlar. O halde bu soruları onlar sorsun. Örneğin milletvekili seçiminin üzerinden bir buçuk ay geçti ama bir milletvekili hâlâ hapiste. Yandaş medya neden Erdoğan’la birlikte iki dış geziye gittiği halde bir kişi bile “Hapisteki milletvekili için ne düşünüyorsunuz?” diye sormadı Erdoğan’a.

AKP genel başkanı bir buçuk ay içinde medyanın karşısına defalarca çıktı, ama bir kişi bile “Efendim faizler artırıldı, bunun daha da yükseleceği söyleniyor, ne dersiniz?” demedi.

Can Ataklı’nın yazısı