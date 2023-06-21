Can Ataklı: Yalanlamanın ‘güzelliğine’ bakar mısınız?

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında geçen hafta bir kaza oldu.

Aşırı yağışlar nedeniyle rayların bir kısmı zarar görmüştü.

Neyse ki bu kez önceden tedbir alınmış ve bir kılavuz lokomotif hatları kontrol etmek için yola çıkarılmıştı.

Bu lokomotif rayların hasar gördüğü yerde raydan çıkmıştı.

Bunun üzerine TCDD bir açıklama yaparak medyada yayınlanan “Hızlı tren lokomotifi raydan çıktı” haberini yalanladı.

Ama ne yalanlama.

Bu iktidar için “teflon tava gibiler” diyorum ya, işte tam da buna bir örnek bu yalanlama.

“Kaza oldu ama, valla billa bizim ilgimiz yok, hatta bizim uyanıklığımız sayesinde daha büyük kazayı önledik” havasında bir yalanlama bu.

TCDD’nin yalanlamasında “Sivas-Yozgat arasında yoğun yağmur yağışı nedeniyle söz konusu kılavuz tren, bölgesel ve etkili yağışa bağlı olarak kısmı bir alanda demiryolu altyapısının etkilenmesi nedeni ile saat 06.40’ta deray (her durumda trenin en az bir tekerleğinin rayları terk etmesi) etmiştir” deniliyor.

Yani kılavuz olarak tedbir için gönderilen lokomotif raydan çıkmamış, “deray” etmiş.

Hay Allahım işe bak…

Can Ataklı’nın yazısı