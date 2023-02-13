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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Üniversitelerin kapatılması cinayettir

Sonunda iktidar depremzedelerin barınması için çareyi buldu.

Üniversiteleri kapatmak.


Peki üniversiteler kapatılınca ne olacakmış.

Öğrenciler memleketlerine döneceklermiş, böylelikle devlete ait yurtlar boşalacakmış, depremde evlerini kaybedenler de buralara yerleştirilecekmiş.

Tam bir akıl tutulması.

Tam bir çaresizlik.

Tam bir ne yapacağını bilememek.

Üniversitelerin kapatılması cinayettir.

Öğretime ara verilmesi olacak şey değildir.

Hatta ilk ve orta dereceli okulların tatilinin bile uzatılması büyük yanlıştır.

Savaşlarda bile okullar kapatılmamıştır.

Çünkü geleceği kurtarmak için savaş bile olsa eğitimin devam etmesi gerekir.

Can Ataklı’nın yazısı

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