Can Ataklı: Siyaset bu kadar ucuz olmamalı

Bakan Varank bu iddiaların doğru olmadığını söylemek yerine “Akrabalarım üzerinden beni suçlayamazsınız” diyor. Hatta bir de örnek vererek “Ne yani soyadımız Varank diye taksi şoförlüğü mü yapalım?” diyerek işi pişkinliğe vuruyor.

Bakan neden taksi şoförlüğünü örnek gösterdi acaba?

Birincisi taksi şoförlüğü de onurlu bir iştir.

İkincisi kimse Varank’a “Senin yakınların sen bakan olduğun sürece hiçbir iş yapamaz” demiyor ki.

Söylenen, Bakan’ın yakınlarının hakim gücü kullanarak devletle olan ilişkilerinde kendi çıkarlarına yönelik hareket etmeleri ve hem haksız kazanç sağlamaları hem de rekabet koşullarını çiğnemeleridir.

Siyaset bu kadar ucuz olmamalı.

Eğer bir bakanın yakınları devletten haksız kazanç elde ettilerse ve bunu devletin içinde bulunmalarının desteği ile yaptılarsa bu dünyanın her ülkesinde “ahlaki” bir sorun olarak kabul edilir.

Demokratik ve medeni ülkelerde devlet yönetiminde olanların birinci derece yakınlarından başlayarak akrabalarının devletle veya dolaylı da ola devletin de içinde bulunduğu konularda iş yapamazlar.

Can Ataklı’nın yazısı