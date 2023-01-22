Can Ataklı: Sıra vakit namazlarının da resmi programa girmesinde

Esnafla buluşma ve pazar yeri açılışı zaten İmamoğlu’nun her günkü programları gibi.

Peki cuma namazını resmi programa almak neyin nesidir acaba?

İmamoğlu “laik demokratik sosyal bir hukuk devletinde” yaşadığımızı bilmiyor olabilir mi?

Böyle bir ülkede kişilerin inançları ne olursa olsun bunu kamu görevi ile asla birbirine karıştırmaması gerektiğinden haberi olmayabilir mi?

Bu mümkün değil.

O halde bunun tek amacı vardır.

Din istismarı.

“Bakın ben de Müslümanım, ben de cuma namazına gidiyorum” demek için yapılıyor bu.

Bu istismarın sonu “Vakit namazlarını da resmi programa katmaya” gidebilir. Bunu da hatırdan çıkarmamak gerek.

Sahi, insan ister istemez sormak istiyor. Özellikle “Biz de dindarız, biz de Müslümanız, biz de inançlıyız” diye AKP ile yarışmaya kalkan ve milleti kandırmaya çalışan siyasetçilerimiz acaba vakit namazı kılıyorlar mı?

Yoksa cumaya gitme bahanesi ile sadece dindar olduklarını mı göstermeye çalışıyorlar?

Türkiye ne çektiyse “din ticaretinden” çekti.

Can Ataklı’nın yazısı