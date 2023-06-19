Can Ataklı: Şimşek, hala tek kelime bile söylemedi

Bir kurtarıcı gibi İngiltere’den ithal edilen Mehmet Şimşek, bakan olmasının üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hala tek kelime bile söylemedi.

TÜSİAD’ı ziyaret etti kayda değer olarak ama oradan çıkarken de bir açıklama yapmadı.

Medya, TÜSİAD yönetiminin yakınmalarını öğrendi sadece.

Gerçi bakan çıkışta birkaç kelime etti ama onlar da ekonomideki beklentiler açısından pek kayda değer değildi. Kurtarıcı gibi algılanması ister istemez bazı beklentileri de beraberinde getiriyor.

En önemli konu faizlerin ne olacağı. Başta saray medyası olmak üzere iş dünyası ve finans çevreleri farkında olarak/olmayarak Mehmet Şimşek’i göklere çıkarırken aslında Erdoğan’ı ağır bir eleştiri bombardımanına tutuyor. Bu çevrelerdeki yaygın beklenti ekonomideki kâbus döneminin bitecek olması.

Bu nedenle “Ayakları yere basan ekonomiden” söz ediyorlar örneğin. “Piyasa koşullarına uygun ekonomik önlemlerin alınacağı” söyleniyor. “Ekonominin rasyonel hale getirileceği” beklentisi yüksek.

Can Ataklı’nın yazısı