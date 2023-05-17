Can Ataklı: Seçim gecesi ortaya çıkan TIR’lar neyin nesiydi?

Seçim gecesi gece yarısından sonra büyük kentlerde çoğu TIR ve kamyonlardan oluşan kortejler dolaşmaya başladı.

Kamyonlar güçlü klaksonlarını sürekli çalarak büyük gürültü oluşturdular.

Pek çok yerde havaya atılan kurşunların sesiyle yankılandı.

Daha sonra bu kamyonların bazı noktalarda park ettikleri görüldü.

Peki neydi bunlar?

Sadece mecliste çoğunluğun sağlanmasına yönelik bir sevinç gösterisi miydi?

Bana göre hayır.

Bu başka bir hazırlıktı.

Seçim öncesini hatırlayın; Süleyman Soylu, “O gece siyasete darbe yapacaklar” demişti.

Erdoğan ise garip biçimde 15 Temmuz’u hatırlatarak, “Tıpkı o geceki gibi demokrasiyi korumak için harekete geçeriz” diye mesaj atmıştı.

O kamyonlar ve silahlı güruh, Erdoğan’ın bir türlü seçimi kazanamaması üzerine çıktı yollara muhtemelen.

Son anda yarım puanla seçimi kaybetme ihtimaline karşı önlem almışlar ve halkı sokağa dökmenin hazırlığını yapmışlardı.

Can Ataklı’nın yazısı