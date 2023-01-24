Can Ataklı: Önemli olan muhalefetin tuhaf tavrı

Önümüzdeki seçimde üçünü kez aday olacağını açıkladı ama bu Anayasa’ya göre olanaksız.

Ama Erdoğan sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranıyor.

Daha önce de yazdığım gibi muhtemelen YSK’dan aykırı bir karar gelmeyeceğine inanıyor.

Bu nedenle de “Aday olamazsın” sözleriyle adeta alay ederek “Bunlar cahil” diyebiliyor.

Ancak burada bana göre önemli olan muhalefetin tuhaf tavrı.

Açık bir Anayasa ihlaline “Nasıl olsa sonuç alamayız” mantığı ile ses çıkarmamak, bir anlamda suça ortak olmak anlamına gelmez mi?

Bugün “Sonuç alamayız” ya da “Adamı mağdur duruma düşürmeyelim” diyerek Anayasa ihlaline göz yumulması, gelecekte bu kez “Bir kereden bir şey olmaz, bu bizim işimize yarıyor” mantığı ile Anayasa ihlallerine götürür yeni iktidarı.

Can Ataklı’nın yazısı