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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Önemli olan bu isimlerin Erdoğan’a yakın olmaları

Daha ne iddialar var Ali Yeşildağ’ın açıklamalarında. Yeşildağ seçime kadar pek çok şey anlatacağını söylüyor. Siz bu yazıyı okurken muhtemelen Yeşildağ’ın yeni videosu yayınlanmış olacak.

Bu iddialar doğru mu?


Bilemem. Ama şunu biliyorum ve canım çok sıkılıyor.

Yeşildağ ailesi öyle eski, güçlü bir aile değil. Bütün zenginlikleri mafya usulleri ile kazanılmış.

Eğitimleri hiç yok. Buna karşı bu kişiler Türkiye’yi tek başına yöneten ismin yanında durabiliyorlar, birlikte iş yapabiliyorlar. Bütün iddiaların yanında, sadece bu bile Türkiye’nin hale getirildiğini göstermiyor mu?

Can Ataklı’nın yazısı

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