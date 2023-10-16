Can Ataklı: O başsavcı neden bir yalanlama yapmıyor?

Son zamanların en önemli haberlerinden biri Timur Soykan’ın “Anadolu Adliyesi’ndeki çürüme” haberi bana göre. Soykan, Anadolu Adliyesi Başsavcısı’nın HSK’ya bir rapor gönderdiğini, bu raporda adliye içinde çeteleşme olduğunu, pek çok suçlunun rüşvet tahliye edildiğini, bazı raporların hasıraltı edildiğini yazdı. Haber anında büyük etki yarattı ama yine anında habere Anadolu Adliyesi’ndeki bir mahkeme tarafından yayın yasağı getirildi. Bununla da yetinilmedi, üstüne bir de erişim yasağı kondu. Şaşırtıcı bir durum. Başsavcı o adliyenin başsavcısı. Kendisi çıkıp “Bu yalan” demiyor, ama aynı binadaki mahkeme yayın yasağı ve erişim yasağı getiriyor. Acaba bu yasaklar konurken mahkeme başsavcıya danıştı mı yoksa resen mi karar verdi? O başsavcı neden bir yalanlama yapmıyor? Ne karışık kuruşuk işler bunlar böyle?
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