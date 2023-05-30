Can Ataklı: Nasıl oldu da milimi milimine seçim sonucunu buldun?

Erdoğan hiç de eşit ve adil olmayan ve üstüne 2 milyona yakın vatandaş yapılmış yabancıların kullandığı oylarla seçimi kazandı. Zafer gibi sunulan bu seçimin ardından, aslında AKP zihniyeti ile uzaktan yakından ilgisi olmayan ama sırf kendilerine değer verilmediği için küsen, bir de üstüne “Ben söylemiştim” sığlığına saplananların “ukalaca” söylemlerine tanık oluyoruz.

Bu iktidarın asla eşit olmayan, baskıcı, dayatıcı, her türlü ahlaksızlığın mübah görüldüğü bir ortamda gittiği seçimden hiç söz etmeyip sadece kendi hırslarına yenik düşerek muhalefeti suçlamaya kalkmalarına deli oluyorum.

Bunlardan biri ünlü bir araştırmacı. Seçim sonucunu milimi milimine bildiği tafrasıyla hemen muhalefete akıl vermeye çalışan bu kişi “Bana inanmadınız ama yenileceğinizi söylemiştim” havasıyla üste çıkmaya çalışmış.

Oysa şunu sormak isterim:

“Nasıl oldu da milimi milimine seçim sonucunu buldun?”

Öyle ya, bu seçimde önceden kayıtlarda hiç görünmeyen milyonlarca yabancı oy kullandı.

Sonucu o yabancıların blok halinde Erdoğan’a oy vermesi tayin etti. Araştırmalarda yabancı seçmenler hiç olmadığı ve onlara hiç sorulmadığı halde nasıl oldu da bu sonucu buldunuz?

İkinci tur oylamada gerçekten araştırma mı yaptınız yoksa ilk tur sonuçlarına bakarak ve iktidar ekiplerinin hazırladığı planı araştırma sonucu diye mi açıkladınız?

Can Ataklı’nın yazısı