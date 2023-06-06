Can Ataklı: Kılıçdaroğlu’na kim getiriyor bunları, kim pazarlıyor?

Araştırmacı İbrahim Uslu uzun yıllar AKP’ye ve Erdoğan’a hizmet erdi.

Erdoğan adına araştırmalar yaptı.

Televizyonlarda uzun yıllar İbrahim Uslu’yu Erdoğan ve yönetimine övgüler düzerken izledik.

Sonra bir anda bu İbrahim Uslu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oluverdi.

Uslu bu kez Kılıçdaroğlu adına televizyonlara çıktı ve övgüler düzdü.

Aynı İbrahim Uslu seçimden sonra Prag’da ortaya çıktı.

Yanında eşi Zeynep Uslu olduğu halde Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ı ziyaret etmiş.

Eski dostlar burada hasret gidermişler.

Egemen Bağış, bir dönem bakanlık yapmıştı. 17-25 Aralık döneminde Rıza Zarrab’dan rüşvet almakla suçlanmış ancak AKP’lilerin oyuyla Meclis’te aklanmıştı.

Bağış, dindar insanları kandırmak için her cuma günü Kuran’dan bir ayet paylaştığını alaycı biçimde “Bakara-makara atıyorum bir şeyler Twitter’a” anlatmasıyla çok ünlenmişti.

AKP’li hiçbir inanmış dindar Bağış’ın bu sözlerine tepki göstermemiş, “Bizdendir, yapar, bir şey olmaz” demişlerdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da seçimden önce “görevden ilk alınacak” isimler arasında bu Egemen Bağış’ın adını söylemişti.

İşte Kılıçdaroğlu’nun en önem verdiği danışmanı İbrahim Uslu bu kişiyi ziyaret edip fotoğraf paylaştı, sanki “Görevden alacaktın ama o benim dostum, seçim kaybettiğin için bir şey yapamazsın artık” diye nispet yaparcasına.

CHP yönetimini hiç anlamıyorum.

Nereden buluyor bu tür adamları.

Kılıçdaroğlu’na kim getiriyor bunları, kim pazarlıyor?

Can Ataklı’nın yazısı