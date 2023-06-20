Can Ataklı: Kılıçdaroğlu’na büyük görev

Seçimi kaybeden muhalefetin seçim öncesi halka sunduğu vaatleri yerine getirmesi artık olanaksız.

Ama bir tanesi var ki, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefetin bu görevi yerine getirmesi gerekiyor.

O da yurtdışına kaçırılan paraların hesabının sorulmasıdır.

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçim kampanyası boyunca her gün bıkmadan usanmadan “Kaçırılan/çalınan paraları geri getireceğini” söyledi.

Bunun 418 milyar dolar olduğunu açıkladı.

“Kimin nerede parası var, kuruşu kuruşuna biliyorum, bunları son kuruşuna kadar ülkeme, yani sizlere getireceğim” diyerek söz verdi.

Şimdi seçimi kaybetti, ancak kaçırılan/çalınan paralar eğer varsa yine orada duruyor.

Kılıçdaroğlu bu parayı kuruşu kuruşuna ve nerede olduğunu biliyorsa artık harekete geçmek zorundadır.

Ülkeden kaçırılan paranın peşine düşmek için ille de iktidarda olmak gerekmiyor.

Paranın nerede olduğu söylenir ve kanıtlanırsa bunun karşısında kimse duramaz.

Can Ataklı’nın yazısı