Can Ataklı: Kaymakam, Meteoroloji’ye bakacağına ‘yağmur duası’na çıkıyor

Yüzyıllardır uygulanan bir gelenektir bu. Burada tuhaf olan Silifke Kaymakamı’nın da bu duaya katılması.

Vatandaş yağmur duasını “dini bir görev” gibi görebilir. Ama okumuş yazmış bir kaymakam, Meteoroloji’ye bakmak yerine yağmur duasına çıkınca olmuyor.

Oysa Meteoroloji’ye baksa sadece iki gün sonra 24 Ocak’tan itibaren yağışların başlayacağını öğrenirdi.

Ama belli ki işin içinde dini sömürü var. Kaymakam, AKP iktidarının getirdiği “doğal dini iklim” nedeniyle “İslami” sanılan bir ritüelin içinde yer almaktan çekinmiyor.

Bunlar küçük gibi görünebilir. Ama öyle bakmayın.

Laik bir ülkede devlet görevlileri, üstelik dini olmayan bir törene sırf dini zannedildiği ve katılmaması halinde başına bir iş geleceği endişesi gidiyorsa işimiz çok zordur.

Can Ataklı’nın yazısı