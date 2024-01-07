Can Ataklı: İsrail casuslarını da bizimkiler getirmiş

MİT gerçek casusları yakaladı geçenlerde.

Aman Allahım bunlar nasıl casus böyle?

Güzellik desen yok, yakışıklılık hak getire, fizikleri berbat.

Attığını vursalar ne olacak, bunlar mı casusluk yaparak dünyayı kurtaracaklar olanlar?

Yıkıldı gitti hayallerimiz.

Şaka bir yana, MİT’in yaptığı operasyonda yakalananlar aslında bize başka bir gerçeği gösteriyor.

Birincisi, casus dediğin öyle filmlerdeki gibi olmuyormuş.

İkincisi bunlar casussa vay halimize.

Çünkü aralarında Türk yok.

Hepsi ya Suriye’den ya Irak’tan ya da Filistin’den gelmişler.

Hepsi de ya vatandaş olmuş ya da oturma izinleri almışlar.

Demek ki neymiş, İsrail casuslarını da bizimkiler getirmiş.

Ağırlamışlar, yedirmişler içirmişler.

Onlar da kalkıp İsrail’in Mossad’ına casusluk yapmaya kalkmışlar.

Can Ataklı’nın yazısı