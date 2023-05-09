Can Ataklı: İmamoğlu’nun kararlılığı olmasa, Erzurum’da kan gövdeyi götürürdü

Erzurum’da korkunç bir provokasyon yaşandı. Bir grup kendini bilmez MHP’li ve onlara destek veren HÜDA PAR’lı 200 kişilik bir kalabalık, İmamoğlu’nun otobüsünü ve toplanan binlerce kişinin üzerine taş yağdırdı. Tıpkı 1968 yılındaki “Kanlı Pazar’ı” andıran bir durumdu bu.

Miting için toplananlara saldırmıştı bir güruh.

Aynısı olacaktı. Ortada polis yoktu, var olanlar da azgın güruha karışmadı ilk anlarda.

Erzurum’daki büyük provokasyon çok kan dökülmesine yol açabilirdi. Bunu önleyen kişi Ekrem İmamoğlu oldu. Eğer İmamoğlu polisin talebi üzerine anında meydanı terk etse o azgın kalabalıkla İmamoğlu’nu dinleyen kalabalık karşı karşıya kalacaktı.

Oysa İmamoğlu “güvenlik sağlanana kadar gitmiyorum” diyerek otobüsü tüm camları paramparça olmasına rağmen orada tuttu. Sonunda Erzurum Valisi de çaresiz kaldı ve azgın kalabalık dağıtıldı.

Seçim gününe kadar daha neler yapmak isteyecekler kim bilir. Ama Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi muhalif olanlar çok sakin olmalı, soğukkanlı davranmalı ve oylar sayılıp sonuç ortaya çıkıncaya kadar hiçbir şey yapmamalı.

Can Ataklı’nın yazısı