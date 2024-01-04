Can Ataklı: Hilafeti şirin gösterme çabaları

Özellikle Filistin halkıyla dayanışma mitingleri adı altında düzenlenen organizasyonlarda “tevhid bayrakları” açılıyor kabalalıklar koro halinde “şeriat isteriz” ve “hilafet isteriz” diye bağırıyor.

Erdoğan fotoğraflı sosyal medya hesaplarından “Anıtkabir yıkılmalı, şeriat gelmeli” mesajları paylaşılıyor.

Savcılıklar bunların hiçbirini görmüyor.

Bir eski manken çıkıp “Türkiye 2030’da şeriata geçecek, bütün şartlar oluştu” diye yazıyor örneğin ama yine ses seda yok.

Bunlar daha sert ve sinir uçlarıyla oynayan mesajlar, söylemler.

Bir de hilafeti şirin gibi gösterme çabaları var ki onu da bazı akademisyenler üstleniyor.

Aydın Üniversitesi öğretim üyelerinden profesör Naciye Selin Şenocak bir açık toplantıda hilafet çağrısı yaparak “Türkiye bunu düşünmeli” dedi.

Bu profesör “seküler hilafet” diye bir tanım da uydurmuş.

Can Ataklı’nın yazısı