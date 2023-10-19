Can Ataklı: Hiçbir savaşta bu olmamıştı

Gazze sorunu çıktığı günden bu yana tam 13 gün geçti, dünya hala eli kolu bağlı olduğu yerde duruyor. ABD’nin başı çektiği NATO ve batılı ülkeler açıkça İsrail’in yanında yer aldı. 55 Müslüman ülke ise bu günleri sadece “laf salatası” ile geçirdi. Her gün sayısız Müslüman ülkenin önde gelenleri aralarında telefon konuşmaları yapıyor ama çözüm öneren yok. İsrail’in hastane bombalaması ile akıl alacak iş değil. Hiçbir savaşta bu olmamıştı. Hastane bombalanmasının bahanesi de özrü de olmaz. Dünya ne yaparsa yapsın, bizim kendimize bakmamız gerek.

Hesapta Erdoğan yönetimi bu sorunun çözümü için büyük bir çaba harcıyor gibi görünüyor. Erdoğan kimi liderlerle telefon görüşmeleri yaparken, Dışişleri Bakanı Fidan da bölgedeki Müslüman ülkelere giderek temaslarda bulunuyor. Ama sonuç yok. Üstelik ilk günlerde konuya daha soğukkanlı yaklaşan Erdoğan ilerleyen günlerde yine eski haline döndü ve esip gürlemeye başladı. Oysa Türkiye’nin soğukkanlılığını en çok koruması gereken günler yaşıyoruz. Erdoğan’ın bölge ülkeleriyle görüşerek bir çözüm bulamayacağı çok açık.

Can Ataklı’nın yazısı