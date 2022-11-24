Can Ataklı: ‘Güldür Güldür Show’ tadında anlattı Akar

Meclis’te bu soruları soranlara bağırıp çağıran Akar’ın hakkını teslim edelim hep de hakaretler etmedi tabii. Çok komik açıklamalar da yaptı.

Örneğin sınırlarımızdan milyonlarca yabancının elini kolunu sallayarak geçmesini Güldür Güldür Show tadında anlattı Akar.

Şöyle dedi: “Hudutlar kevgire döndü diyorlar. Bu kelimenin kullanılması çok zararlıdır. Bunun kullanılmaması lazım. Varsa bir şey bizim görevimiz bu zaten. Hudutlardan kimse geçmesin diye gece gündüz kendimizi yırtıyoruz. Bundan çok kısa bir süre önce burada huduttaki nöbetçilerimiz “Amca nereye gidiyorsunuz?” dediğinde, adam nöbetçiye kızarak “Ne karışıyorsun? Tarlama gidiyorum” diyordu. Çünkü evi Türkiye’de, tarlası Suriye’de. Şimdi böyle bir şey asla söz konusu değil. Gerçekten çok ileri düzeyde uygulamalar, tedbirler var.”

Bak sen şu iş, biz de zannediyorduk ki milyonlarca kişi hiçbir engelle karşılaşmadan sınırlarımızı aşıyor.

Öyle değilmiş, meğer askere “Tarlama gidiyorum” diyen sınırı aşmış.

İyi de o sınırları aşanların sayısı neredeyse 10 milyonu aşacak.

Siz hala “Sınırlarımız kevgire döndü diyemezsiniz, gece gündüz kendimizi yırtıyoruz” derseniz bu millet de bir yerini yırtarak güler size.

Yahu bu millete salak muamelesi yapmak bu kadar mı kolay?

Can Ataklı’nın yazısı