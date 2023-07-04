Can Ataklı: Erdoğan’ın yazlık sarayı otel olsa bir odasının geceliği kaç lira olurdu?

Saray medyası haberi kamuoyuna sunarken “Fakirlik edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu ultra lüks tatilde” başlıklarını kullandı.

CHP genel merkezi ise şöyle bir açıklama yaptı bu haberler üzerine;

“Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.”

Gerçi yalanlamadan Kılıçdaroğlu’nun tatil yapıp yapmadığı anlaşılmıyor.

Yaptıysa da nerede olduğu belirtilmiyor.

Açıklanan rakamlarla da ilgili bilgi verilmiyor.

Elbette bir büyük partinin genel başkanı da tatil yapacaktır ama bunun için çok büyük bir bedel ödendiyse bu her ülkede sorun yaratır. Ancak burada başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.

Kılıçdaroğlu “fakirlik edebiyatı yapıp çok lüks tatile gitmekle” suçlanıyor! Oysa Erdoğan’ın bu yıla kadar yaptığı tatillerle ilgili benzer hiçbir haber duymadık.

Şimdi gelin lüks tatil konusunu değişik açıdan ele alalım. Velev ki Kılıçdaroğlu 5 günlük tatil için 2 milyon lira ödemiş olsun.

Peki Erdoğan’ın yazlık sarayındaki tatili kaça mal oldu?

Can Ataklı’nın yazısı