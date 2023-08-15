Can Ataklı: Erdoğan’ın ‘pahalılık’ sözlerini şaşırarak izledim

Bundan 21 yıl önce iktidara gelen AKP’nin genel başkanı dün partisinin 22’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Hep bildik sözleri söyleyen Erdoğan’ın özellikle “pahalılık” konusundaki sözlerini şaşırarak izledim.

Öncelikle Erdoğan pahalılığı kabul etmiş görünüyor.

Ama kendi üzerine hiç leke kondurmuyor.

Diyor ki; “Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur.”

Erdoğan sanki 21 yıldır iktidarda değilmiş de son seçimi kazanarak iktidarı almış gibi konuşuyor.

Sanki pahalılık bu 21 yıllık iktidarındaki yanlışların bir sonucu değil. Onu bile “küresel etkilere” bağlıyor.

Oysa şu anda hayat pahalılığından şikâyet eden ülkeler, sadece Türkiye gibi kötü yönetilen ülkeler. Vatandaş bunu bilmiyor mu? Bal gibi biliyor aslında. Ancak bu 21 yılda en büyük başarı halkın korkutularak susturulmasıdır. Fransa’da mazota yapılan 5 cent’lik zam halkı ayağa kaldırırken Türkiye’de sadece seçimlerden bugüne kadar yapılan 20 liralık zam hiçbir tepkiye yol açmıyor/açamıyor.

Can Ataklı’nın yazısı