Can Ataklı: Erdoğan’a ‘Abi’ diyecek kadar yakın biri

Yok yapay zekaydı, yok sahte belgeydi derken adamın biri canlı haliyle karşımıza çıkıverdi. Üstelik Erdoğan’a “Abi” diyecek kadar yakın biri bu. Müthiş şeyler anlatıyor, iktidar ve rezilliklerle ilgili.

Anlatmaya da devam edecek. Videolar yasaklanıyor falan ama söyledikleri milyonlarca kişiye ulaştıktan sonra, yani çare yok.

Seçime bir hafta kala iktidar kanadı hayli sıkıntılı. Artık seçimi ilk turda kaybedeceklerine inanmış görünüyorlar. Erdoğan çok sert konuşmalar yapıyor, sonra adına yazılan tweetlerle konu biraz yumuşatılmaya çalışılıyor, ama Bahçeli her durumda yayından fırlamış ok gibi hedef vurmaya çalışıyor. Bahçeli son konuşmasında mermilerden söz etti.

Sorarsanız kastettiği aslında PKK.

Ama asıl hedefi CHP ve Genel Başkanı.

Can Ataklı’nın yazısı