Can Ataklı: Erdoğan ve çevresi New York olayını iyice abarttı, kimsenin bizi konuştuğu yok

Erdoğan ve çevresi New York olayını iyice abarttı. AKP Genel Başkanı, halkla konuşurken “Şu ana dünya bizi konuşuyor” dedi. Oysa bu gerçek değil.

Kimsenin bizi konuştuğu falan yok. Ancak bazı haberlerde Türkiye’nin de adı geçiyor.

Gazetelerde Türkiye adının geçmesini “Diplomaside büyük zafer, dünya lideri” falan gibi sıfatlarla tanımlamak istiyorlar. Amaç eğitimsiz ve yoksul oy kitlelerini bu tür bir milliyetçilikle etkilemek. Türkiye’nin adı son günlere iki konuda sıkça geçti. Birincisi tahıl koridoru. Burada Türkiye’nin çok önemli rolü yok. Sadece Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres zorunlu olarak bir iki kere Türkiye’ye gelip gitti bu konu ile ilgili.

Nitekim Amerika Başkanı Biden, Birleşmiş Milletler konuşmasında tahıl koridoru konusuna sadece genel sekreter Guterres’e teşekkür etti, saki bu işin bitmesini sağladığını ileri süren Erdoğan’dan ve Türkiye’den tek kelime bile etmedi.

Diğer konu ise Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası. Burada Türk kamuoyu hiç bilmiyor ama dış dünyada Suudi Arabistan’a da teşekkür ediliyor. Suudiler bu konuda ne yaptı bilmiyoruz çünkü bize yapılan açıklamalarda Suudi Arabistan hiç geçmiyor, sanki Erdoğan tek başına Putin ve Zelenski’yi ikna etmiş algısı yaratılıyor.

Bu konuda Türkiye’nin yaptığı en önemli şey, bazı Ukraynalı subayları Türkiye’de misafir etmekten ibaret. Bu abartmalar oya dönüşecek mi? Sanmıyorum, ama saray efradı belli ki bu tür yan algılara bel bağlamış görünüyor.

Can Ataklı’nın yazısı