Can Ataklı: Erdoğan çok fahiş bir hata yaptı

Erdoğan çok fahiş bir hata yaptı bana göre.

1950 yılında Celal Bayar’ın başkanlığında seçime katılan Demokrat Parti’nin kullandığı “Yeter; Söz milletindir” sloganını kendi partisi için kullandı.

AKP genel başkanı ya çok partili dönemin tarihini bilmiyor ya da sloganın sihrine kapıldı ve bunu partisine uyarladı.

20 yıl iktidarda olan bir parti neye “Yeter” diyor olabilir?

“Yeter” sloganı işbaşında olan, iktidarda olan, yönetenler için kullanılabilir ancak.

İktidara talip olanlara “Yeter” demek sadece komedi filmlerindeki bir replik olabilir o kadar.

CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu AKP genel başkanı Erdoğan’ın fahiş hatasını iyi değerlendirdi ve anında slogana sahip çıkarak iktidara karşı kullanmaya başladı.

Can Ataklı’nın yazısı