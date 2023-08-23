Can Ataklı: Erdoğan artık Batılı liderlerle görüşemiyor

Erdoğan birkaç gün ortada görünmedikten sonra Macaristan’a gitti. Yandaş medya bu geziyi olabildiğince köpürttü. Erdoğan liderlerle bir dizi görüşme yapmıştı. Macaristan’a Karadeniz doğalgazını satacaktık. Pek çok ülke ile ikili anlaşmalara varılmıştı. İnsan merak ediyor, “Macaristan’daki bu büyük atletizm yarışması zirvesinde kimler vardı?” diye.

Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Sırbistan ve Bosna Hersek. Başkaları var mıydı, bilemiyorum, bilgi bu kadardı çünkü. Bir nevi Türk Birliği gibi bir şey, Sırbistan hariç. Dikkat ediyorsanız Erdoğan artık Batılı liderlerle görüşemiyor. Onlarla ancak Birleşmiş Milletler, NATO ve G-20 toplantılarında bir araya gelebiliyor.

Can Ataklı’nın yazısı