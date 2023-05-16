Can Ataklı: En kolayı Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek

Seçim sonuçları “kazanacağından çok umutlu” olan muhalif seçmenler için şok etkisi yarattı.

Gece yarısına kadar itirazlar nedeniyle sisteme girmeyen oylarla yüzde 50’yi aşacağına inanan milyonlarca kişi büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Bir diğer yazıda seçim sonuçlarının analizini ayrıca yapıyorum, ancak bu yazıda bütün öfkenin CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelmesini ele almak istiyorum.

Düne kadar “Ne olursa olsun, adayımız Kılıçdaroğlu, onun arkasında durmamız gerek” diyen pek çok kişinin “Bütün hata Kılıçdaroğlu’nda” yorumunu yaptıklarını görüyorum.

Bu büyük haksızlıktır.

Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyası boyunca inanılmaz bir çalışkanlıkla örnek bir demokrat portresi çizdi.

Başta Erdoğan olmak üzere saray çevresinin ve saray medyasının çok ağır hakaretlerine rağmen bu sakinliğini hiç bozmadı.

Küfürlere küfürle karşılık vermek yerine halka umut aşılamaya çalıştı.

Ama en önemlisi demokrasi ve hukuk düzenini yeniden kurabilmek için birbiri ile yan yana gelmesi çok zor olan siyasi görüşleri aynı hedefe kilitlemeyi ve ortak olarak yürümeyi kabul ettirdi.

Hazırladığı plan ve projeleri halka tane tane anlattı.

Can Ataklı’nın yazısı