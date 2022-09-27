Can Ataklı: Cenk Çelik’i vuran yakalanmış ama şimdi durum daha şüpheli

Halen Dubai’de olduğu bilinen Sedat Peker hakkında küfürlü videolar çeken Cenk Çelik Ümraniye’de yolda yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Cenk Çelik’in de Ümraniye ve çevresinde iş tutan bir mafya örgütünün lideri olduğu ileri sürülmüştü. 22 Eylül günü bu köşede “ Cenk Çelik’i vuran yakalandı mı? ” başlıklı bir yazı yazmıştım. Beni şaşırtan sokak ortasında üstelik güpegündüz öldürülen bir kişinin katilinin aradan birkaç gün geçmesine rağmen yakalanmamış olmasıydı.

Öyle ya bırakın caddeleri ara sokaklarda bile sayısız kamera var, cinayetin işlendiği anda ortada gezen pek çok tanık var, buna rağmen bir cinayet zanlısının yakalanmaması olacak iş değildi.

Bir hafta sonra da olsa Cenk Çelik’i vuran kişi yakalanmış. İstanbul’da değil, Edirne’de ele geçirilmiş.

Ancak yine de olayda tuhaflıklar var. Örneğin bu kişi henüz 19 yaşında, adı Özgür B. olarak kayda geçmiş.

Adana’da bir süre önce işlenen bir cinayet nedeniyle aranıyormuş. Aranan kişi Adana’dan İstanbul’a kadar sorunsuz gelmiş. Polisin verdiği bilgiye göre bu genç saldırıdan sonra ara bir sokağa kaçmış, burada üstündeki giysileri değiştirmiş, pantolonunu orada ilk gördüğü çöp bidonuna atmış.

Polis bu pantolonu bulmuş, cebinden bir otel kartı çıkmış. İşe bakın soğukkanlılıkla silahlı saldırı gerçekleştiren, sonra aynı soğukkanlılıkla ara bir sokakta üstünü değiştiren kişi nedense otel kartını cebinde bırakmış.

Can Ataklı’nın yazısı