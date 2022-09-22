Can Ataklı: Cenk Çelik’i kim vurdu?

Geçen haftanın en önemli olaylarından biri Ümraniye’de Cenk Çelik isimli kişinin başından vurulmasıydı. Cenk Çelik suç dünyasının isimlerinden biri olarak tanınıyormuş. Gerçi ben adını ilk kez duydum ama meğer bu kişi “Akıncılar” lakabını kullanarak çok sert milliyetçi açıklamalar yaparmış.

Ama en önemli özelliği Sedat Peker’e yönelik videolar çekmesiymiş. Cenk Çelik bu videolarda Sedat Peker’e hem sinkaflı küfürler ediyormuş hem de öldürmekle tehdit ediyormuş. Bu kişi 2020’de düzenlenen “Hijyen Operasyonu” kapsamında İstanbul başta olmak üzere 7 ayrı ilde gerçekleştirilen çalışmalarda Sedat Peker’i sosyal medya hesaplarından tehdit eden ve ona meydan okuyan ‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş ve Zafer Çelik’in de bulunduğu 10 şüpheliyle birlikte gözaltına alınmış.

Olayın üzerinden neredeyse bir hafta geçti. Önce “Öldü” denilen Cenk Çelik’in ağır yaralı olduğu ve hastanede henüz tedavi edildiğini öğrendim. Ama sağlık durumu ile ilgili bir bilgi yok. Ama bana göre daha önemlisi şu; Cenk Çelik’i kim vurdu? Bu konuda hiç bir bilgi yok.

Can Ataklı’nın yazısı