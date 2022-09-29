Can Ataklı: Bu gezi Kılıçdaroğlu’nu zora sokacaktır

Amerika’ya kadar gidip de Bernie Sanders’le görüşmek acaba CHP’ye ve liderine ne kazandıracak?

Bence tam seçim öncesi yapılan bu Amerika gezisi Kılıçdaroğlu’nu zora sokacaktır.

Çünkü Erdoğan sürekli diline doladığı “dış güçler” olarak öncelikle Amerika’yı kastettiği gibi Amerika’nın muhalefetin arkasına geçtiğini de ısrarla söylüyor.

Başkan Biden’in aday bile olmadan önce söylediği bir söze dayanan Erdoğan, “Bunlar Amerika’dan icazet almadan hareket edemezler” diyor sürekli.

Hele şu sıralarda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı söz konusuyken, AKP’nin “Kılıçdaroğlu Amerika’ya adaylığını kesinleştirmek ve icazet almak için gidiyor” söylemini daha yüksek sesle dile getireceğinden kimsenin kuşkusu olmaz herhalde.

Elbette bize düşmez, bizim haddimiz de olamaz ama, bir vatandaş olarak Kılıçdaroğlu’na küçük bir uyarıda bulunmak isterim.

Bu geziden ne amaçladıklarını bilmemekle birlikte, bunu bir daha düşünmesinin ve geziyi seçim sonrasına ertelemesinin daha yararlı olacağını düşünüyorum.

Can Ataklı’nın yazısı