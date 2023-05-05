Can Ataklı: Bu durumda seçim çantada keklik değil mi artık?

Kural hiç değişmiyor.

21 yıllık AKP döneminde seçimler ya da AKP’nin işine yarayacak referandumlar yaklaştıkça ya gaz ya petrol bulunur birden.

Seçime artık 10 gün kaldı.

Aaa! Bir de baktık ki yine petrol bulunmuş.

100 bin varil petrol çıkmaya başlamış Gabar Dağları’ndan, çıkarılan petrol rafinerilere ulaşmış bile.

Gerçi Erdoğan da farkında, yine tam seçim öncesi petrol müjdesi verdiğinin, bu nedenle “Bu eskisi gibi değil, gerçekten bulduk bu kez” diyor.

Sonra da ekliyor “Gaz bulduğumuzda da böyle söylerlerdi ama bu sefer evlere servis başladı işte.”

Haydi hayırlısı.

Bu durumda seçim çantada keklik değil mi artık?

Can Ataklı’nın yazısı