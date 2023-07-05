Can Ataklı: ‘Birinci Cumhuriyet’i devirecek biri mi bulundu?

Artık kimse İkinci Cumhuriyet demese bile cumhuriyetin temel ilkeleri başta laiklik olmak üzere büyük oranda erozyona uğratıldı.

Şimdi Merkez Bankasının başına Amerika’dan ithal bir kadın getirildi.

Amerika’da “müthiş Türk kızı” olarak ünlenen Gaye Erkan’ın bu ülkedeki son işi First Republic Bank’ın CEO’luğu idi.

İlk başlarda bu “müthiş Türk kızının” çabalarıyla 25 milyar dolarlık değeri olan bankanın değeri 250 milyar dolara çıkmıştı ancak sonuç hüsran oldu ve banka battı, devlet el koydu.

Şimdi binlerce banka mudisi davalar açtılar, dolandırıldıklarını ileri sürüyorlar.

Gaye Erkan, Merkez Bankasına atanmadan 15 gün önce açılan bu davanın bir numaralı şüphelisi.

Gelin bir ironi yapalım; First Republic “Birinci Cumhuriyet” anlamına geliyor.

İster misiniz Gaye Erkan, yıllar önce eski solcu yeni liberallerin ortaya attığı “Birinci Cumhuriyet’in artık tarihe karışmasında” bir numaralı oyuncu olsun.

Can Ataklı’nın yazısı