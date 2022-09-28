Can Ataklı: Bayrak soruşturması, ikiyüzlü siyasetin bir yansıması

Diyarbakır’da oynanan Amedspor-Bursaspor maçının üzerine tribünlerde açılan Kürdistan bayrağı damga vurdu, haberlerde görmüşsünüzdür. Sonra sosyal medyada küçük çaplı bir kıyamet kopardı saray yandaşları. Diyarbakırspor’un terörist olduğu, bu takımın derhal kapatılması ve liglerden çıkarılması istendi.

Sonra da savcılık harekete geçti ve bayrak açılması ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Garip bir ülkeyiz. Kamuoyuna sanki statta PKK bayrağı açılmış gibi bir hava verildi. Böylelikle Diyarbakır’la PKK arasında bir bağlantı kuruldu. Oysa o bayrak bir süre önce hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlığı makamının olduğu binaların önüne asılmıştı, selam durulmuştu. Çünkü o sırada “açılım süreci” denilen şey vardı ve Irak topraklarında Kürdistan olarak anılan bölgenin liderleri Ankara’da kırmızı halılarla karşılanıyordu. Ayrıca Diyarbakırspor’un “Amed” olarak değiştirilmesine de karşı çıkmamıştı bu iktidar. Tunceli’ye de Dersim denilmesine de rıza gösteriyorlardı.

Peki, bu soruşturma neyin nesi? Söyleyeyim, ikiyüzlü siyasetin bir yansımasıdır bu o kadar.

Can Ataklı’nın yazısı