Can Ataklı: Bankalar 1000 dolar bile nakit ödeyemiyor

Ekonomi berbat. Bunu herkes biliyor.

Ama bir de parası olmadığı için genel ekonomik durumdan pek haberi olmayan kitleler var.

Bu kesim ekonominin iyi olup olmadığını Doların fiyatına bakarak değerlendiriyor ancak.

Saray da bunu bildiği için seçime kadar döviz fiyatları üzerinde ağır baskı oluşturdu.

Kimseye nefes aldırmıyor.

Bütün amaç seçime kadar dolar fiyatının resmi olarak 20 lirayı geçmemesini sağlamak.

Böyle olunca parası olmayan kitlelerin uyutulacağını düşünüyorlar.

Şu ana kadar bunda başarılı oldular.

Serbest piyasa ile resmi kur arasında makas açılmasına rağmen önemli olan oy deposu olan yoksul, ama yoksulluğunun farkına varmayan kitleleri etkilemek iktidar için.

Buna rağmen doları güçlükle tutuyorlar.

Seçime 5 gün kala çılgın gibi durumu kurtarmaya çalışıyorlar.

Bakın çok yakınım olan bir isim dün şu mesajı gönderdi.

Az önce ….. Bankası’ndan çıktım. Önceki ay döviz almıştım ya 1000 dolar, işkillendim çekmek istedim. Memur “Döviz yok çok acilse 100-200 verebilirim size ya da adınızı sıraya yazdırırsınız ancak öyle alabilirsiniz 3 haftadır bekleyen var… Merkez Bankası, dolar yollamıyor” dedi.

Durumun vahametini görüyorsunuz değil mi?

Boşuna “Bu seçimde sadece siyasi görüşünüzü değil, ahlak ve vicdanınızı da oy pusulasına yansıtın” demiyorum değil mi?

Can Ataklı’nın yazısı