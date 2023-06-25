Can Ataklı: Aslında bu durum diğer ülkelerden çok da farklı değil

Sonuç olarak gördüğüm kadarıyla toplumda LGBT olayına olumlu bakılmadığı, ancak konunun dini ve ahlaki açıdan ele alınarak seçim kampanyalarında kullanıldığı kadar sert olunmadığı anlaşılıyor.

Aslında bu durum diğer ülkelerden çok da farklı değil.

Özellikle batı toplumları bize göre çok daha özgürlükçü olduğu için katılmasa bile LGBT olgusuna aşırı düşmanca tavır içine girmiyor.

Bu rahatlık ortamında aynı cinslerin evlilikleri en azından yasal olarak kabulleniliyor.

Batı ülkelerinde de en sert tepkiyi konuyu dini açıdan ele alan kesimler gösteriyor.

Can Ataklı’nın yazısı