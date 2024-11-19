Can Ataklı: Ahmet Hakan’a inanalım mı?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

YASAL UYARI: Yalanlara kanmayın, dezenformasyondan uzak durun, her işittiğinize inanmayın, mutlaka kuşku duyun.

Ahmet Hakan’a inanalım mı?

Koca bir genel yayın müdürünün bu iddialı çıkışına ben de inanmak isterim.

Ancak önce basit bir sorum var.

Ahmet Hakan bu gezilerde Erdoğan’a her şeyi sorduğunu söylüyor.

O halde neden kendi gazetesinde veya köşesinde “hangi soruyu sorduğunu ve ne cevap aldığını” yazmıyor?

Ayrıca son gezide “her soruyu sorduysa” bunun içinde mutlaka Bahçeli’nin Apo çıkışı ile ilgili bir soruyu da sormuş olmalı değil mi?

Ama son geziden sonra yayınlanan soru ve cevaplarda bu konu yoktu.

Ahmet Hakan gazeteciliği mi unuttu da böyle bir soru sormadı?

Ve son olarak; ısrarla sorduğum bir şey daha var. Soruları ve cevapları okuyoruz, o halde Ahmet Hakan bize hangi soruyu hangi gazetecinin sorduğunu da açıklar mı?

Ve son not; her yerde kamera çekimi varken uçakta neden sorular sorulurken ve cevaplar verilirken kamera kaydı yapılmıyor ve televizyonlara servis edilmiyor?

Can Ataklı’nın yazısı