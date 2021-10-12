‘Camdaki Kız’ afişi NFT formatında satışa çıkıyor

Aynı adlı romandan uyarlanan ‘Camdaki Kız’ dizisinin NFT formatındaki afişi 18 Ekim’de sınırlı sayıda satışa çıkacak.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu aldığı belirtilen dizide Burcu Biricik, Devrim Yakut, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek ve Şerif Erol rol alıyor.
Yapımcısı OGM Pictures’ın duyurduğu satış, NFT satış platformu Carny üzerinden gerçekleştirilecek.
50 adet D’art Duvar tasarımı gif afişin satışından elde edilen gelir HAYTAP’a (Hayvan Hakları Federasyonu) bağışlanacak. Ayrıca beş kişinin ‘Camdaki Kız’ setine ziyaret kazanacağı duyuruldu.