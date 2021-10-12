Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Camdaki Kız’ afişi NFT formatında satışa çıkıyor

Aynı adlı romandan uyarlanan ‘Camdaki Kız’ dizisinin NFT formatındaki afişi 18 Ekim’de sınırlı sayıda satışa çıkacak.

Fotoğraf: Twitter

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu aldığı belirtilen dizide Burcu Biricik, Devrim Yakut, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek ve Şerif Erol rol alıyor.


Yapımcısı OGM Pictures’ın duyurduğu satış, NFT satış platformu Carny üzerinden gerçekleştirilecek.

50 adet D’art Duvar tasarımı gif afişin satışından elde edilen gelir HAYTAP’a (Hayvan Hakları Federasyonu) bağışlanacak.⁠ Ayrıca beş kişinin ‘Camdaki Kız’ setine ziyaret kazanacağı duyuruldu.

SON HABERLER

Taksiciler de memnun: İBB yetkilisi taksi yaptırımlarını anlattı

tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstinya Park’ta yolcu almayan taksi şoförlerinin ruhsatlarını askıya aldı. Bu kapsamda tespit edilen ilk ihlalleri olduğu için ruhsatları sadece 20 gün askıya alındı. Tekrarlamaları durumundaysa ruhsatları süresiz bir şekilde iptal edilecek.

Dışsal riskler altında Türkiye piyasaları

Küresel piyasalardaki gerici süreç Türkiye’de bütünüyle fiyatlandı mı? Elbette ki hayır, fakat ABD ve Çin’deki yönetimlerin özeni neticesinde büyük şoklara neden olmuyor.

Dolar/TL’de yeni zirve

Dolar/TL, küresel merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği bir dönemde Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimine başlamasının da etkisiyle yeni tarihi zirve olan 9,03’e yükseldi.