Çalıştığı santralde kar nedeniyle altı gün mahsur kalan işçi kurtarıldı

Konya’nın Çumra ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle altı gün mahsur kalan güneş enerjisi santrali işçisi kurtarıldı.
AA’nın haberine göre Akören – Alibeyhüyüğü arasında Apa Mahallesi’ndeki santralde güvenlik görevlisi olarak çalışan Selahattin Tekin, 20 Ocak’ta arkadaşından nöbeti devraldı.
İlçede etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve elektrik kesintisi nedeniyle altı gün boyunca bulunduğu yerden ayrılamayan Tekin, yiyecek stoğu tükenince 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, jandarma ve Çumra Belediyesi’nin desteğiyle Tekin’i kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Tekin, Çumra ilçesi Karkın Mahallesi’ndeki ailesinin ikametine götürüldü.
Tekin, zor şartlar altında çalışarak kendisini kurtaranlara teşekkür etti.