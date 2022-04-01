Çalıştığı banyoda şarkı söylerken keşfedilmişti: Tesisatçının hikayesi Hollywood’a uzandı

Britanya’da bir evin banyosunda çalıştığı sırada şarkı söylerken keşfedilen ve albüm anlaşmasını kapan tesisatçı şimdi de Hollywood’la hikayesinin hakları için el sıkıştı.

Fotoğraf: Paul Conneally



Loughborough kasabasındaki bir evin banyolarını tamir eden tesisatçı Kev Crane, çalışırken bir yandan radyoda çalan şarkıya eşlik ediyordu. Tesisatçının şansına, sesini duyup etkilenen ev sahibiyse yakın zamanda müzik şirketi kuran Paul Conneally idi.

Crane, pandeminin başında uygulanan kapanma döneminde evde kendi küçük stüdyosunu kurmuş, Youtube’dan izlediği videolarla düzenleme yapmayı öğrenmişti.

Ev sahibi, şarkılarını dinleyip beğendiği tesisatçıya albüm yapmayı teklif etmiş ve Crane’nin sözlerini yazıp prodüktörlüğünü yaptığı şarkılardan oluşan ‘Why Can’t I Be You?’ adlı albümü geçen ağustosta çıkarmıştı.

Şimdi 50 yaşındaki şarkıcı hikayesinin haklarını ‘Hunger Games’in senaristleri Stacy Sherman ve Billy Ray’e sattı. Hikayenin senaryosu hazırlık aşamasında, Britanya’nın ünlü sitcom ve film yazarları Dick Clement ve Ian La Frenais kaleme alıyor.

BBC’ye konuşan Crane “Sanki bu olanlar başkasının başına geliyormuş gibi izliyorum. Bunun benim başıma geleceğini bir an bile düşünmezdim. Bazı geceler bütün bu olanları düşünüp heyecandan uyuyamıyorum” dedi.

Crane’i keşfeden Conneally de en az onun kadar heyecanlı: “Bizim hikayemizle tamamen aynı olmayacak ama izlemek için sabırsızlanıyorum.”

Conneally şimdiden filmde kendisini canlandıracak oyuncuyu düşünmüş bile Simon Pegg veya Nick Frost. Diğer konuşulan seçenekler arasında Jude Law, Colin Firth, Jason Statham ve Ricky Gervais’in olduğunu söyledi.

Crane ise bugün çıkacak yeni albümü ve film anlaşmasına rağmen hala banyo tadilatı yapıyor.